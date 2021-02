Les restaurateurs prêts à renforcer les mesures sanitaires pour rouvrir le midi

Le restaurant de Rudy Carnis est situé sur une route où il y a du passage. Les bons jours, il réalise une vingtaine de ventes à emporter. Mais c'est loin des 50 couverts habituels. Il est ouvert à toutes mesures qui lui permettraient de rouvrir son établissement. De son côté, Jean-François Birebent a également fermé son restaurant. Ici, la formule de vente à emporter n'a pas fonctionné. Pour lui, l'ouverture le midi n'est qu'une demi-mesure car sa clientèle est traditionnellement du soir. Il veut donc une réouverture complète. Passeport vaccinal, distanciation et autres mesures, il est prêt à tout pour pouvoir rouvrir. La fermeture des restaurants inquiète aussi les hôtels. Dans un établissement à Chartres (Eure-et-Loir), un service de repas livré dans les chambres est possible. Cependant, c'est insuffisant pour compenser la perte de clientèle. Une réouverture, même partielle, du restaurant irait dans le bon sens. Tous réclament de la visibilité. En cas de reprise, ils pourraient ainsi retrouver une clientèle, relancer la machine et dans certains cas recruter du personnel.