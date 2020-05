Les Restos du cœur accueillent de nouveaux bénéficiaires

Depuis le début de la crise sanitaire, les Restos du cœur ont accentué leurs actions pour aider les plus démunis. Pour les bénévoles, pas question de se confiner. Durant le confinement, les demandes se sont multipliées et de nouveaux bénéficiaires ont fait leur apparition. Leurs profils sont inhabituels mais en raison de l'arrêt de l'activité, ils n'ont eu d'autre choix que de se tourner vers les Restos du cœur. Depuis la reprise du travail, leur nombre a toutefois diminué.