Les Restos du cœur lancent leur 36ème campagne d'hiver sous le signe du Covid

Le coup d'envoi de la 36ème campagne hivernale des Restos du cœur a été donné à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ce mardi. Cela s'est fait en présence du Premier ministre et du ministre de la Santé. Avec la crise de Covid et ses ravages dans l'économie, l'association et ses 73 000 bénévoles s'apprêtent à accueillir encore plus de monde. Notons que 136 millions de repas avaient été servis et distribués aux plus démunis l'an dernier. A Ancenis (Loire-Atlantique), Marie-Christine, 60 ans, vient pour la première fois chercher de l'aide aux Restos du cœur. Elle perçoit une petite pension, et ses fins de mois sont souvent difficiles. Pour elle et pour bon nombre de bénéficiaires, cette aide est plus qu'essentielle. Lors de la collecte d'octobre, 137 tonnes de denrées ont été collectées dans le même département. Quelques jours avant ce lancement, les bénévoles s'activaient déjà pour les trier avant leur redistribution. En ce qui concerne la suite de l'opération, l'organisation est bien ficelée. Néanmoins, l'association craint un manque de stocks et de bénévoles au cœur de l'hiver.