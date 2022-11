Les Restos du cœur, plus que jamais nécessaires

Chantal touche 945 euros de retraite. Pour elle, aller au supermarché est devenu un luxe qu'elle n'envisage plus. "Je ne me paie pas ce que je veux... tout est cher", lance-t-elle. Acculés par l'inflation générale, cette année, ils sont 20% de plus à pousser la porte des Restos du cœur. "Des fois, je ne fais qu'un repas, le soir, avec ma fille ... le midi, je ne peux pas", témoigne une bénéficiaire. L'augmentation de la demande se ressent dans cet entrepôt. Il fournit tous les Restos du cœur des Bouches-du-Rhône. Chaque semaine, les bénévoles doivent livrer 20 tonnes de plus que d'habitude. Les Restos du cœur lancent un appel, il leur faut plus de bénévoles. "Il va falloir qu'on recrute au moins trois ou quatre chauffeurs bénévoles supplémentaires", explique Alain Evezard, un responsable. L'association subit par ailleurs la hausse du prix du carburant et de l'énergie. Ici, la facture de l'électricité a bondi de 17%. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar