Les restos routiers, eux, sont désormais ouverts

L'Escale Village est une halte bien connue des routiers sur l'autoroute A20, habituellement accessible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Mais depuis trois mois, ce restaurant n'ouvre que quatre heures le soir, et c'est déjà essentiel. L'établissement peut servir uniquement les chauffeurs routiers avec des horaires restreints soir et matin, et des consommations au comptoir interdites. Par ailleurs, les protocoles sanitaires bouleversent les habitudes. "Avant il y avait plus de fraternité, et on pouvait rigoler, mais là c'est froid", confie Fabien Barbaud, un salarié de L'Escale Village. Trouver des douches accessibles et des endroits pour manger ou dormir sont compliqués pour les chauffeurs routiers. C'est donc un soulagement d'avoir un endroit où tout est prévu pour garantir leur propreté. Dans l'Hexagone, la dérogation accordée aux relais routiers améliore le quotidien des chauffeurs. Mais depuis mars, certains gérants ont perdu la majorité de leur chiffre d'affaires.