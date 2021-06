Les retraités en vacances profitent du calme avant la tempête estivale sur la Côte Basque

C'est un rituel chaque matin pour le directeur du camping Tamaris Plage : saluer sa clientèle et s'enquérir du programme de la journée. Elle s'annonce plutôt calme pour un couple venu du Val-d'Oise. "En tant que retraité, on ne démarre pas de bonne heure. Au programme : le petit déjeuner et farniente", affirme l'un d'entre eux. Quiétude, c'est sans doute ce qu'Eric Claude préfère avec les retraités, qu'il voit revenir chaque année à la même époque. "Ils veulent décompresser ici. Ils cherchent un endroit calme et zen avec une plage à proximité", explique le directeur. Gilles, Monique et les deux Michel sont originaires de Toulouse. Cela fait cinq ans qu'ils viennent au Pays basque en mai ou en juin. Ils en repartiront juste avant l'arrivée des juilletistes. Cette année, les retraités sont encore plus nombreux à sillonner les routes du Pays basque. Le camping Larrouleta accueille chaque jour de nouveaux vacanciers seniors. Lorsqu'on a une petite retraite, juin présente un autre intérêt. "Celui-ci coûte moins cher que le mois d'août", explique un touriste.