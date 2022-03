Les retraités manifestent pour leur pouvoir d’achat

Ils observent avec impuissance la flambée des prix et leur pouvoir d’achat qui se réduit comme peau de chagrin. Une inflation supérieure à 3% et des retraités qui doivent parfois se restreindre sur le chauffage. Et ce, alors que le thermomètre affiche cinq degrés ce jeudi matin. Au supermarché, beaucoup traquent les promotions et doivent se contenter du minimum : "Les pâtes, les farines et tout ce qui est produit à base de blé… ça a pris un sacré coût" ; "On fait attention à la viande aussi". À 72 ans, Annie Leroy vit seule dans un appartement. Malgré son arthrose douloureuse, elle doit travailler comme femme de ménage. Sa retraite ne lui permet plus de boucler les fins de mois. "Je suis obligée de compléter parce qu’avec 580 euros de retraite et 179 euros de complémentaire, ça ne fait quand même pas gros. Alors je retravaille à peu près pour la même somme", explique-t-elle. Aujourd’hui, les syndicats de retraités interpellent les candidats à la présidentielle. Ils demandent en urgence une revalorisation des pensions. TF1 | Reportage C. Blampain, J. Chaize