Les rhododendrons sont en fleur

Un parfum doux et sucré emplit les allées du parc du Domaine de Boutiguéry Gouesnac'h (Finistère) depuis quelques jours. Azalées et rhododendrons s'éveillent et attirent les promeneurs dans cet immense jardin d'une vingtaine d'hectares. "On les sent, on les touche. On peut se sentir que bien dans la nature" ; "Ici, on en a des milliers, tous plus beaux les uns que les autres. Les oiseaux chantent ici. Ils sont heureux, et nous aussi", confient des visiteurs. Les jardiniers plantent près de mille nouvelles fleurs chaque année, fruits de croisements entre différents espèces. Virginie et son père accomplissent ce travail depuis plus de 40 ans. Par ailleurs, ce parc compte près de 50 000 plants de rhododendrons et d'azalées, une explosion de couleurs qui ne manque pas d'inspirer les artistes. "Regardez la quantité de couleurs qu'il y a dans une seule fleur. C'est un paradis pour les peintres", lance Anna Le Moine Gray, peintre. Et contrairement à la chanson, ceux qui aiment les rhododendrons peuvent profiter de la pleine floraison encore quelques semaines. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens