Les rillettes, la brune confiture de Tours

En Touraine, il y a des plaisirs qui ne se refusent pas. Les habitants sont fiers de leurs rillettes. Elles se dégustent sous toutes les formes. Pour préparer de bonnes rillettes, il faut leur consacrer du temps. Chez un charcutier, la cuisson dure douze heures. D'abord à feu doux à découvert, puis à feu vif pendant dix à vingt minutes. Une saveur de viande rissolée sans trop de gras, les rillettes de Tours exigent de beaux morceaux de porc. Tous les charcutiers vous le diront, nos rillettes sont les plus anciennes. Dès le Moyen Âge, les paysans avaient une habitude pour les restes de viande. Un plaisir gourmand, un plaisir rabelaisien. A Chinon, terre natale de l'écrivain, on vous dira qu'il a évoqué cette spécialité. La brune confiture accompagne chaque moment passé entre amis. En Touraine, on aime avant tout le partage autour de nos rillettes et d'un bon verre. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély