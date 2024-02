Les rois de la reprise

Exceptionnellement, ne gardez pas les yeux rivés sur le devant de la scène, regardez derrière ! Ils s'appellent Philippe, Jeanne, Yann. Ils n'auraient jamais imaginé ce moment, ils sont en train de le vivre. Sous les projecteurs, devant 3 000 personnes... 500 voix à l'unisson, libérées comme s'ils avaient toujours chanté. Avant ça, il a fallu se lancer. Philippe Bouvier a toujours chantonné seul dans son salon, mais le prof d'histoire a attendu la retraite il y a un an et demi pour s'inscrire dans une chorale. Mais pour ce projet Queen, le retraité redouble d'efforts chaque jour depuis cinq mois. Jeanne et Yann Le Fèvre, eux aussi donnent tout. Jusqu'à maintenant sur des classiques dans leur voiture, mais depuis quelque temps, les amateurs de musique doivent apprendre une version spécialement conçue pour le concert. Après deux heures de show, le sentiment du devoir accompli pour les nouvelles rockstars, et déjà pour certains l'envie d'y retourner. L'aventure n'est peut-être pas terminée pour nos choristes, car en 2025, ils seront 10 000 dans le stade de Lille pour Queen. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau