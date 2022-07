Les Rolling Stones à Lyon, satisfaction pour les fans

Il y a des sons à vous donner des frissons. La guitare de Keith Richards, la voix ce Mick Jagger sont incontestablement de ceux-là. Malgré leur âge avancé, malgré la chaleur étouffante, les inséparables papis du rock ont mis le feu au stadium lyonnais, 50 000 fans pour 60 ans de répertoire. "C'est eux, c'est les vrais" ; "C'est la huitième fois que je les vois et je pense que c'est leur dernière tournée. C'est pour ça qu'on a fait 3 000 kilomètres. On vient de Finlande" ; "A 78 ans Mick Jagger, j’aimerai faire comme lui", confient des fans. La veille du concert, Mick Jagger s'est promené dans le centre de Lyon. Touriste lambda le jour, rockstar de légende la nuit. Les Rolling Stones seront samedi prochain à Paris pour la deuxième et dernière date dans l'Hexagone pour leur tournée européenne. TF1 | Reportage C. Auberger, L. Poinsatte