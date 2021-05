Les roses de mai à l'heure de la récolte dans le pays de Grasse

Sur la colline de Grasse (Alpes-Maritimes), la récolte des roses de mai vient de commencer. Tous les matins, les cueilleurs ramassent à la main les fleurs ouvertes, une par une, et les glissent dans leur tablier. Pour eux, c'est le plus joli moment de l'année. Carole Biancalana cultive la rose de mai depuis 20 ans sur ses terres. Elle est particulièrement fière de perpétuer ce savoir-faire et cette culture régionale. "C'est vraiment une tradition familiale puisque ça fait quatre générations qu'on cultive les fleurs à parfum sur notre domaine", raconte-t-elle. Ces roses d'exception entreront dans la composition de parfums célèbres. Régulièrement, Carole reçoit la visite de François Demachy, parfumeur de la maison Christian Dior. Humer les fragrances de sa matière première dans les champs est essentiel pour son travail de création. "L'odeur de la rose est tellement large. On sent des notes qu'on ne sentirait pas lorsqu'elles sont coupées", explique-t-il. Avec la hausse des températures, la floraison des roses va s'accélérer de jour en jour. La récolte va durer jusqu'au début du mois de juin.