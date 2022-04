Les routes de l’Hérault repassent à 80 km/h

Il va falloir freiner, baisser sa vitesse de 90 à 80 km/h sur cette départementale de l'Hérault à partir du 1er juin. Après un premier changement en 2018, un deuxième en 2020, c'est le troisième en quatre ans. Les automobilistes se sentent un peu perdus. "Ça perturbe un peu tout le monde. Un coup on est à 90, un coup on est à 80 (...) On ne sait jamais où on en est", lance l'un d'eux. Le tribunal administratif de l'Hérault vient de rendre sa décision ce mardi matin et les automobilistes espèrent que cette modification sera la dernière. Difficile pour eux de s'y retrouver : "comme on ne sait pas si on a raté le panneau, on a les yeux fixés sur notre GPS pour savoir si on doit être à 80 ou à 90, donc, ce n'est pas clair", "on est toujours en train de regarder son compteur, donc, c'est vrai que c'est accidentogène je trouve". D'autres, par ailleurs, s'inquiètent du coût engendré par cette baisse de vitesse. Sur 25 tronçons dans le département, l'on compte 350 km de route à rééquiper. Mais ici, le nombre d'accidents a augmenté : 70 décès en 2019 contre 75 en 2021. Certains espèrent que cette baisse de vitesse pourra sauver des vies. TF1 | Reportage A. Erhel, C. Arrigoni