Les sages-femmes se mobilisent pour défendre leur métier

Elles sont en grève, révoltées et épuisées. Pourtant, auprès des mamans, ces sages-femmes sont pleines d’empathie et de bienveillance. Lydiane Viaud travaille depuis seize ans. "Je suis fatiguée de ne pas être reconnue à ma juste valeur", se plaint-elle. Dans les couloirs de la clinique Rive Gauche, à Toulouse (Haute-Garonne), les sages-femmes marchent au pas de course. Douze heures de garde et un week-end sur deux au travail… le rythme est effréné, mais le salaire n’y est pas. Nathalie Vanhoy gagne un peu plus de 2 000 euros net par mois pour dix ans d’ancienneté. Olivier Véran a promis une revalorisation salariale, mais les employés du privé ont été oubliés. Ces femmes sont en quête d’une reconnaissance. Elles ont fait cinq ans d’étude, dont une année de médecine. Pourtant, leur métier est souvent considéré comme une profession paramédicale. Dans cette clinique toulousaine, 3 700 enfants naissent chaque année. Dans cette grève, elles peuvent compter sur le soutien de la direction et des médecins. Certaines d’entre elles manifestent ce jeudi à Paris.