Les Saint-Gervolains appellent aux dons pour sauver les chapelles baroques

Au hasard d'un sentier sur les chemins de randonnée, on découvre de petites chapelles construites entre le XVIIème et le XVIIIème siècle, joyaux de l'architecture baroque. La commune de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) en compte treize dont deux ont déjà pu être restaurées. Pour redonner sa splendeur à la chapelle de la Combe, les habitants ont décidé de se mobiliser. D'ici 2023, cinq autres monuments vont aussi être rénovés.