Les salades, toute une affaire au potager !

Les salades font leur retour dans le potager et il en existe des centaines de variétés. Par ailleurs, la culture de la salade s'étale presque sur toute l'année. Dès le mois de février, Thierry commence les premiers semis. Il place ensuite ses plants dans des pots individuels. Puis vous pouvez les planter en serre ou en extérieur si vous avez de l'espace. Mais attention, ne planter jamais les salades dans une terre qui est à moins de dix degrés parce qu'elles vont végéter et pourrir sur place. Ensuite, vous pouvez disposer les salades tous les 40 cm en quinconce. Ajoutez une poignée de terreau et beaucoup d'eau, puis il n'y a plus qu'à patienter. Il n'y a pas que Sandrine et Thierry qui apprécient les laitues. Alors pour protéger les plants au potager, on va poser une moustiquaire dessus, de façon à ce que les insectes volants ne puissent pas passer. On va faire une petite tranchée sur le bord dans lequel on va enterrer la lisière de la moustiquaire. Ensuite, s'il fait très chaud, on vient ouvrir le filet pour mettre du paillage afin de maintenir l'humidité constante. TF1 | Reportage A. Janssens, J. Jeunemaître