Les salariés de cette entreprise bénéficient d'un jour de congé pour leur anniversaire

Ne pas travailler le jour de son anniversaire. Voilà une idée qui fera plaisir à plus d'un. Dans le Loiret, c'est ce que propose une entreprise de menuiserie à ses salariés. Pour ses 46 ans le 22 février, Stéphane Arnaud a pu en bénéficier et il a apprécié son cadeau. "Ne pas mettre son réveil le jour de son anniversaire, c'est que du bonheur. Et on apprécie deux fois plus parce que c'est offert par le patron", a-t-il confié. Dans cette usine qui fabrique des escaliers sur-mesure, pour surmonter la crise sanitaire et maintenir le chiffre d'affaires, les équipes se sont investies. Ce jour de congé, en plus des cinq semaines de vacances, est une reconnaissance pour les 55 salariés. "C'est la première entreprise où je vois qu'on met ce genre de chose en place. C'est toujours un plus qui améliore le quotidien", a précisé Quentin Mathys. La mesure représente un surcoût de 30 000 euros par an pour l'entreprise et une adaptation des plannings. Un effort largement compensé par la motivation des salariés. Une mesure sociale qui rend chaque anniversaire encore plus attendu.