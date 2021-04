Les salles de sport installent leur matériel dehors et retrouvent leurs abonnés

Chaque matin, c'est le même rituel. Deux portes qui coulissent et une première demi-heure de musculation pour Yvan Brodas et Karim. Lassés de voir les 1 200 m² de leur établissement quasiment vide, ces propriétaires d'une salle de sport ont aménagé une annexe sur un parking privé. "Chaque soir, on range par protection. Et le matin, on ressort le matériel pour pouvoir fonctionner à l'extérieur à l'air libre", explique l'un d'eux. Cette solution a immédiatement séduit la clientèle. Benoît est restaurateur et n'en peut plus de rester chez lui. Dorénavant, pas question de rater une séance de musculation. Même si ce vendredi matin le thermomètre affiche des températures négatives, la salle de sport à ciel ouvert permet à tous d'oublier le confinement qui pèse sur le moral. Aujourd'hui, sur les 800 adhérents, seules les personnes ayant un certificat médical peuvent s'entraîner à l'intérieur, soit une quarantaine. Yvan en est convaincu, s'il ne cherche pas de solution, la clientèle actuellement confinée ne reviendra pas. Certains adhérents souhaitent que cette salle de sport en extérieur perdure après le déconfinement.