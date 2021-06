Les salles de sport retrouvent leurs habitués

C'est un retour tout en douceur dans une salle de sport marseillaise. Ce mercredi matin, c'est la première séance depuis plus de huit mois. L'heure est au réveil musculaire. "Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de cardio comme ça donc la reprise est très bien et difficile", explique un habitué. De quoi retrouver les sensations de souffrance et de plaisir mêlés. Il n'y a pas à dire, pour ces sportifs amateurs, s'entraîner à la salle ce n'est pas pareil. Au détour d'une machine, il y a aussi des retrouvailles. "On retrouve l'ambiance, les gens avec qui on partage les activités", se réjouit un sportif. Aujourd'hui, il y a eu quelques inscriptions et quelques visites mais la salle reste plutôt clairsemée. Pour rassurer les clients, l'établissement suit un protocole sanitaire strict avec QR code à l'entrée, jauge à 50%, distanciation et désinfection à chaque usage des machines. L'objectif est de faire à nouveau gonfler le nombre d'inscrits. Pour beaucoup, cela tombe bien. Les salles rouvrent juste avant l'été, l'occasion de se remettre en forme avant d'enfiler le maillot de bain.