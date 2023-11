Les salles de sports pour tous en super forme

Il y a deux mois encore, ce local situé en pleine zone industrielle était inoccupé. Aujourd'hui, ces artisans travaillent sans relâche pour permettre l'ouverture d'une nouvelle salle de sport. Environ 400 mètres carrés et un investissement de deux millions d'euros pour une enseigne. En pleine expansion, couleur rouge et noir, espace design, tout a été pensé pour attirer des adhérents. Dans une ville comme Limoges (Haute-Vienne), le nombre de salles a presque doublé en quelques années seulement. Face au grand nom de "la remise en forme", certains indépendants accueillent, eux aussi, de plus en plus de monde. Ici, la clé du succès, c'est de savoir se démarquer. Des concepts qui cherchent à se différencier, comme dans une salle de sport 100% aquatique. Sur place, la piscine ne sert pas à nager, mais à faire des exercices pour des sensations différentes. De quoi convaincre encore un peu plus tous ceux qui hésitent à se lancer dans le grand bain de la remise en forme. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre, V. Valette