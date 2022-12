Les sangliers, comme chez eux, en ville

Nous n'aurons pas cherché longtemps pour trouver des sangliers, et même les approcher. En plein centre ville de Saint-Raphaël, ils n'ont pas peur de traverser la rue. Peu craintifs, ces animaux qui vivent normalement dans la forêt prolifèrent en ville. Dans certains quartiers, les habitants en observent quotidiennement. Leur présence devient problématique. Les pelouses et les jardins sont retournés. Les sangliers creusent pour trouver à manger : "Ils viennent labourer tout le terrain. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus peur des personnes et il y en a beaucoup qui leur donnent à manger". C'est bien le problème, car cela favorise leur prolifération en ville. La mairie vient de prendre un arrêté qui interdit le nourrissage des sangliers sous peine d'une amende de 150 euros. "Il faut vraiment que chacun comprenne que ce n'est pas la bonne manière de faire. Ce sont des animaux sauvages qui sont dangereux et qui représentent un danger sécuritaire et sanitaire", explique Théo Tapiero, chef de cabinet du maire. Une grande réunion publique sera organisée début 2023 pour sensibiliser la population. Dans les ronds-points régulièrement labourés, l'herbe verte est remplacée par du sable ou des cailloux dont les sangliers sont beaucoup moins friands. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard