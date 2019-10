Les sangliers gâchent la vie de nombreux agriculteurs dans l'Yonne

Des blés arrachés, des trous partout sur les champs, culture saccagée... les sangliers sèment la pagaille sur leur passage. En une nuit, ils peuvent détruire des années de travail et causer des dégâts pouvant aller jusqu'à 7 000 euros. Dans l'Yonne, les agriculteurs sont à bout. Certains vont jusqu'à installer des clôtures électriques pour dissuader les bêtes d'approcher les champs. Depuis, les dégâts ont diminué mais les comptes des agriculteurs restent dans le rouge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.