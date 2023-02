Les sangliers interdits de foot

Les sangliers ne pourront plus dribbler. À Saint-Lambert-la-Potherie, la mairie leur a interdit l'accès au terrain de football. L'arrêté fait sourire, mais la maire n'a pas ri lorsqu'un matin, elle a trouvé la pelouse dévastée par une harde de sangliers. "Le club n'a pas pu utiliser le terrain pour ses activités, puisqu'il était devenu trop dangereux", explique Corinne Grosset, maire (SE) de Saint-Lambert-la-Potherie. Les sangliers se sont régalés en vers de terre, mais leur festin a un coût. La mairie a dû faire venir une société pour remettre le terrain en état et installer une barrière tout autour. Et le problème n'est pas réglé. Les sangliers continuent de passer à côté du terrain et s'aventurent de plus en plus sur la commune. À quinze kilomètres de là, les agriculteurs en font déjà les frais. Sébastien, par exemple, a sa prairie ravagée. Cet éleveur de vaches laitières estime avoir perdu 50 % de l'herbe qui devait nourrir ses bêtes. L'éleveur demande une régulation plus juste des populations de sangliers. Mais à certains endroits, près des habitations et des axes routiers, les battues sont interdites. Or, c'est là que les sangliers sont de plus en plus aperçus. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche