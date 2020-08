Les sangliers prolifèrent dans le Var

Dans le Var, la population de sangliers est estimée à plusieurs dizaines de milliers. En cette période de sécheresse, ces animaux sortent de la forêt pour chercher de la nourriture. Ces dernières semaines, ils ont squatté des propriétés et vont même jusque dans les vignes causant beaucoup de dégâts mais aussi d'énormes pertes pour les viticulteurs. Et avec le confinement, ils sont de plus en plus nombreux à proliférer dans les villes.