Les sardinades : la convivialité au menu

Elle rythme l'été à Port-de-Bouc : les sardines grillées, trois minutes de chaque côté et une technique bien rodée. Pour déguster, il y a du monde. Alors certains font des réserves. Tout le monde est unanime : "elles sont bonnes les sardines !". Devant le port, entre amis ou en famille, ici, on consomme 80 kilos de sardines tous les soirs. Pour les habitués, c'est tout un art. Chacun enlève simplement, la tête, d'autres prennent le filet pour laisser le boyau au milieu. Les effluves de sardines attirent les touristes de tout l'Hexagone. Sur les grandes tables, on compte jusqu'à 2 000 personnes par jour : "c'est très convivial", "on se régale". Les sardinades sont un incontournable depuis plus de 30 ans. Les Port-de-Boucains ne s'en lassent jamais : "on vient avec les petits-enfants, les amis, les autres amis...". Sardines en apéro, moule frite au dîner et pour le dessert... une danse endiablée jusqu'au bout de la nuit. TF1 | Reportage C. Gerbelot, N. Carme, H.P. Amar