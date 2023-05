Les sauveteurs en mer ont besoin de 100 millions d'euros

Un équipage de la SNSM, les sauveteurs en mer bénévoles, réalise un exercice grandeur nature. Evacuation de blessés, remorquage de bateau en panne... ces marins sont indispensables. Ils interviennent de jour comme de nuit. Chaque année, ils assurent la moitié des opérations de secours sur le littoral. Mais ils font face à un problème majeur actuellement, ils naviguent sur des bateaux très vieux, en service depuis plus de 30 ans. Dans un hangar, les navires sont minutieusement inspectés, réparés quand c'est possible. Mais la difficulté avec les vieux bateaux, c'est de trouver des pièces de rechange. Ici, on compte sur la récup. On ne jette rien. Or, passé un certain âge, les réparations sont vaines et seraient trop onéreuses. La SNSM n'a pas le choix, il faut acheter de nouveaux bateaux. Dans les prochaines années, 140 navires doivent impérativement être remplacés. Coût total de cette opération : 100 millions d'euros. Alors pour financer cette nouvelle flotte, l'association recevra quelques aides publiques, mais elle compte surtout sur les dons. TF1 | Reportage M. Guénégan, P. Véron, E. Duboscq