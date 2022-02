Les sauveteurs en mer ont besoin de vos dons

Cette équipe de la SNSM est en plein exercice. C'est en pleine mer, sur la Côte d'Amour, près de Saint-Nazaire, que ces bénévoles s'entraînent dans des conditions réelles. Ils doivent affiner leur travail d'équipe et le tracé de leurs recherches. "On prend son temps, on parle doucement. Tout doit être coordonné par un patron, qui est le seul maître à bord", explique Geoffrey Mary, patron de la station SNSM de Porto-Vecchio. À bord, les bénévoles viennent des quatre coins du pays. Melvin est engagé depuis dix ans dans le bassin d'Arcachon. Avant de se confronter à la mer, ils s'entraînent sur ce simulateur dernière génération. Chaque année, la société nationale de sauvetage en mer forme ces 9 000 bénévoles, une dépense de cinq millions d'euros, de plus en plus nécessaire aujourd'hui. Tous ces supports sont aujourd'hui possibles grâce aux dons. La station de Pornichet comptabilise en 2021 une centaine de sauvetage. Ses frais de fonctionnement sont importants. Sur le bateau, les dépenses grimpent très vite. Leur existence et leur recherche dépendent de la générosité du public pour sauver 24 heures sur 24, toute personne en détresse sur la plage comme au large. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche