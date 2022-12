Les savoureuses bûches de nos artisans

L'incontournable bûche est en quelque sorte le bouquet final du repas de Noël. Dans les vitrines de nos boulangers-patissiers, elles attirent tous les regards et chacun a sa préférence, chez les petits comme chez les grands. Pour obtenir cette touche d'originalité et pour que ce soit aussi beau que bon, nos artisans travaillent dessus depuis des mois. Aujourd'hui, la bûche est avant tout un gâteau léger, travaillé avec les techniques de la pâtisserie moderne. Mais la bonne vieille génoise roulée à la crème au beurre a encore de nombreux adeptes. Pour les pâtissiers, Noël représente un tiers du chiffre d'affaires de l'année. Les petites bûchettes apparaissent dans les vitrines à peu près trois semaines avant Noël. Mais au-delà des bûches, certains artisans s'amusent à créer d'autres gourmandises comme les bonnets de père Noël ou encore une alléchante couronne. Qu'elles soient aux fruits, au chocolat, au caramel ou encore glacée, la bûche a le pouvoir d'éclairer les yeux des enfants et de réveiller les appétits même après un repas de Noël bien copieux. TF1 | Reportage C. Chapel, A. Ifregan