Les scouts en renfort des marins-pompiers

Depuis leurs postes de commandement, ces scouts coordonnent leurs camarades sur le terrain, comme des professionnels. A l'autre bout de la ligne, Julie, Gabin et Perrine forment l'une des trois vigies installées dans le parc des Calanques. Pendant une semaine, 150 scouts de quatorze à 17 ans sont en mission : épauler les marins-pompiers dans la surveillance incendie. Un peu plus bas, des patrouilles font de la prévention. "On est là pour vous prévenir qu'il est interdit de faire des barbecues ou de fumer", précise l'un d'eux aux visiteurs du parc. "Vu tous les feux qu'il y a eu cette année, il faut de la prévention", précise une touriste. Informer et responsabiliser, ce sont des taches qui leur tiennent à cœur : "Nous les scouts, à chaque fois, on veut aider les gens, faire attention à la nature, tout ça, c'est nos principes et nos valeurs dans le scoutisme". Le goût du métier est transmis par les marins-pompiers en visite sur le camp. Pour eux, la surveillance des scouts est une aide précieuse. Tout l'été, 640 scouts, venus de tout le pays, se relayeront sur le camp de Luminy. TF1 | Reportage C. Gerbelot, H.P. Amar