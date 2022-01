Les sculpteurs de glace réunis à Valloire

D'un regard sur le Grand Galibier, la glace se transforme, vit et pousse notre imaginaire aussi loin que possible. Émerveillés par cette sculpture de cinq mètres de haut, les spectateurs plongent dans un monde translucide. À coup de tronçonneuse et de fer à repasser, les artistes travaillent nuit et jour sans relâche, depuis mardi. Un travail d'orfèvre pour ces hommes et ces femmes venus de toute l'Europe. Un défi où ces sculpteurs doivent jongler avec les variations de température. À Valloire ce vendredi matin, l'art éphémère reste un événement incontournable pour les touristes. "Ça mérite contemplation. Il se produit beaucoup de sentiments et d'émotions aussi" ; "Derrière tout ça, il y a un énorme travail", lancent certains. Pour sa part, Denis Magnan est fier de nous montrer sa libellule. Il n'a jamais loupé aucune édition depuis 30 ans. "J'essaie de pousser mes sculptures au bout, c'est-à-dire mettre de l'équilibre et me mettre en danger", explique l'artiste. Ne tardez pas pour les admirer. Avec le soleil, les œuvres disparaîtront dans quelques jours. TF1 | Reportage F. Matisse, F. Marchand