Les secrets de fabrication des fourches en bois de micocoulier de Sauve

Sauve, un village gardois de 2 000 habitants chérit un savoir-faire unique dans le pays et qui remonte au XIIe siècle : la fabrication de fourches. Ces dernières sont faites en bois de micocoulier, un arbre qui a la spécificité d'être doté d'un bourgeon à trois têtes. Les produits finaux sont tous différents dans la forme et dans la solidité, en fonction du terrain où la plante a poussé. Qu'en est-il de leur secret de fabrication ?