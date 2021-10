Les secrets de fabrication du Mont d'Or dans le Jura

Qui n'a jamais goûté la fameuse boîte chaude ? Un Mont d'Or coulant tout juste sorti du four, on en mangerait presque sans pommes de terre. Sentez un peu le grand air du Haut-Doubs. Le lait du Mont d'Or ne peut venir que d'ici, à 700 mètres d'altitude au moins. L'Appellation d'origine protégée impose des critères précis depuis 1996. Mais pour Daniel, produire du bon lait va bien au-delà. Dans cette ferme, 87 vaches produisent chaque jour 1 900 litres de lait. Dès cinq heures du matin, le lait arrive dans cette fromagerie familiale. Eddie commence par le transformer en caillé puis vient l'étape du brassage. Il faut ensuite mouler les Monts d'Or avant de les sangler, un savoir faire purement jurassien. Ces gestes, père et fils les exécutent ensemble avec rythme et concentration. Ces Monts d'Or resteront 18 jours en cave d'affinage sur des planches d'épicéa. Ils sont ensuite emboîtés puis fin prêts à être vendus, passés 21 jours d'affinage. Du 10 septembre au 10 mai, il est chaque année très attendu.