Les secrets de la bibliothèque Richelieu

Il faut bien l'admettre, lire un roman ou réviser son contrôle de maths là, c'est un peu chic. Avant, seuls les chercheurs avaient accès à la salle ovale. Depuis septembre, elle est ouverte à tous gratuitement, et de nombreux étudiants y ont déjà pris leurs habitudes. Le silence y est total. C'est moins le cas juste à côté. La Bibliothèque nationale de France ce n'est pas que des livres, ce sont aussi des objets très étonnants à commencer par ce trésor romain. C'est le plus important trouvé dans le pays et il a été découvert par un agriculteur par hasard dans un village normand en 1830. Le conservateur nous mène jusqu'à une autre curiosité. C'est une armée de tortues, une monnaie grecque du Ve siècle avant J.-C. Sous les toits de la bibliothèque Richelieu se cachent les ateliers de restauration qui sont interdits au public. L'un des plus vieux livres de la bibliothèque attire notre attention. Sur les 40 millions d'œuvres conservées, il n'y en a qu'une poignée accessible aux visiteurs, mais elle est prestigieuse. Il y a notamment le trône de Dagobert, le jeu d'échecs de Charlemagne, une Map monde de Christophe Colomb, ou encore la partition "Le Sacre du printemps" de Stravinsky. TF1 | Reportage Q. Fichet, F. Mignard