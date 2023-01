Les secrets de la boîte chaude

Cet après-midi-là, la lumière a les couleurs dorées du Mont d'Or. Depuis des siècles, il donne du corps à du lait cru et des lanières d'épicéas. Ajoutez-y beaucoup de travail, puis vous aurez les maillons qui composent cette chaîne 100% terroir. Etienne Regnier a 26 ans et n'est pas fils de paysans. Il produit du lait uniquement pour en faire du fromage. Pour les éleveurs, c'est un vrai débouché. Le lait du Mont d'Or est uniquement produit dans des pâtures situées à plus de 700 m d'altitude. Avec ses associés, Etienne peut vivre correctement de son labeur. La filière est exigeante, mais elle est devenue rentable. Seules les montbéliardes et les simmentales fournissent cette fragile matière première. Et dans quelques heures, elle sera chez le fromager. Dans les forêts du Haut-Doubs, la passion du Mont d'Or a aussi un autre visage, celui des sangliers. Après la découpe, c'est le passage en atelier. A noter que le Mont d'Or est l'un des très rares fromages saisonniers. Il n'est produit que six mois dans l'année. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings, A. Jurquet