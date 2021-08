Les secrets de la fabrication des instruments à vent

Olivier Cottet est un musicien dans l'âme. Il a choisi d'orchestrer ses passions dans le silence de la campagne. Depuis 45 ans, il fabrique des instruments à vent comme les bois et les bassons. "Je me suis un peu calmé, mais dès que je voyais un instrument original, il fallait que je le copie", raconte le maître d'art. Il existe une multitude de bassons. À chaque époque son type. Pour maîtriser cette diversité de sonorité et de fabrication, Olivier Cottet a écumé les musées. Des archives inestimables. Essentiel, le choix des bois va donner une couleur musicale à l'instrument. Son défi est toujours le même : créer une œuvre d'art exprimant un son idéal. Par ailleurs, le maître d'art livre ses tours de main à son jeune successeur Mathieu Scohy. Sculpter avec la précision comme obsession... ce sens du détail, voilà ce qui donne à l'instrument son timbre particulier. Chaque basson a sa personnalité avec son jeu de clés, que le maître d'art répartit selon les codes d'une époque et ses propres sensations.