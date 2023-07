Les secrets de la Martinique

Les Caraïbes à l'aube, Joël scrute déjà la surface. Les pêcheurs du Carbet mouillent le filet, et vite. Le banc de balaous ne doit pas leurs échapper. Ce poisson au bec en aiguille, il y en a beaucoup au large de la Martinique. Les trésors de l'île sont parfois plus difficiles d'accès. Cachées à travers les arbres, les ruines massives de cette ancienne plantation de canne à sucre ; ou bien plus petits, rapides, furtifs, une profusion de papillons. Au zoo de Latouche, une cinquantaine d'autres espèces des Antilles-Guyane, notamment une colonie de flamants roses, des colibris ou encore un Tamarin empereur. Mais un animal plus secret occupe aussi l'archipel. Pour l'apercevoir, nous naviguons jusqu'à l'îlet Chancel. Levez le nez, les habitants sommeillent sur les cimes. On aperçoit un iguane endémique, il n'existe qu'ici. Il n'en reste que 500 à 800 seulement. La richesse de la Martinique, c'est aussi ce regard, celui du maître des yoles. Empruntons ce bateau pour rejoindre un dernier trésor : le rocher du Diamant. Ile déserte, fierté locale. Le plus important se trouve sous l'eau, une forêt de gorgones où se niche des éponges géantes en forme d'amphores. TF1 | Reportage Q. Fichet, D. Bordier, R. Marcellin