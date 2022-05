Les secrets de la meilleure baguette de Paris

Ça y est ! Cette discrète boulangerie, "Frédéric Comyn", du 15e arrondissement de Paris, est devenue une institution. La meilleure baquette de la capitale est façonnée par cet artisan de 34 ans. Damien Dedun est un homme comblé. Sa baquette tradition vient d’être élue parmi 135 autres. Il en produit 600 par jour, dont l’un est vendu 1,10 euro. Cette célèbre distinction fait déjà la fierté de tout le quartier. "Je ne suis pas surprise, tout est très bon ici", confie une cliente. Valentin, très exigeant, souhaite tout de même revérifier. Pourtant, ces mensurations sont standards : 265 grammes et 55 centimètres. Mais qu’a-t-elle de si particulier ? Damien explique qu’une couleur de mie très crème, une mie bien grasse, et des alvéoles, sont un signe d’une très bonne fermentation. L’année dernière, il s’est déjà illustré en remportant le prix de meilleur croissant de l’Île-de-France. Désormais, il devient pendant un an le fournisseur officiel de baguette de l’Élysée. TF1 | Reportage Q. Fichet, O. Stammbach