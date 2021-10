Les secrets de la recette de la blanquette de veau de Normandie

Tout commence dans le jardin de Véronique Malo. Comme souvent, elle est accompagnée de son petit-fils Joshua âgé de dix ans. Pour garantir une bonne blanquette de veau, rien de tel que les légumes du jardin : du céleri, des carottes, un poireau et surtout du vieux panais pour faire la purée. Une fois le panier bien rempli, nous avons rendez-vous à quelques mètres de là avec son fils Pierre Sébastien. Il élève des bovins depuis plus de 20 ans. Chaque année, il réserve un veau de son élevage pour la traditionnelle blanquette familiale. Etape suivante, Véronique se rend chez ses voisins. Ils proposent des produits laitiers en vente directe à la ferme. De retour chez elle, il est temps de passer derrière les fourneaux. II faut d'abord badigeonner la viande de jus de citron. Ensuite, Joshua plonge un oignon dans une marmite remplie d'eau et Véronique y rajoute les aromates. Il ne reste plus qu'à rajouter la viande. Mais attention, il faut que l'eau soit froide. Et c'est parti pour trois-quarts d'heure dans la cocotte-minute.