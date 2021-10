Les secrets de la recette du bœuf bourguignon

Dans les collines verdoyantes du sud de l'Yonne, à deux pas du parc naturel du Morvan, voici sans doute le secret du bien-être des charolaises et de leurs petits : une herbe abondante et bien grasse ainsi qu'une vie au grand air d'avril à décembre. Depuis 40 ans, Jean-Louis élève plus d'une centaine de charolaises dont la renommée dépasse les frontières de l'Hexagone. Elles sont reconnaissables à leur robe. Elevée depuis le XVIIe siècle dans la région, la charolaise est connue pour les qualités gustatives de sa viande et pour son persillé. Une viande parfaite pour la préparation du bœuf bourguignon. A une dizaine de kilomètres de là, à Thizy, Cécile Riotte a fait de cette spécialité le plat phare de sa carte depuis dix ans. Pour la viande, elle se fournit chez Jean-Claude son cousin. Elle y mélange d'autres ingrédients. On passe ensuite à la marinade avec un Pinot noir d'Irancy. "Il faut du vin de qualité", explique Cécile. Le tout repose au frais pendant 24 heures. Ensuite, il faut le faire flamber au Marc de Bourgogne.