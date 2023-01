Les secrets de la reine des galettes

Elle fait l’unanimité. Voici la star de l’Épiphanie cette année : "la meilleure galette de France". Ce titre Hervé Bodet l’a obtenu en décembre face à 19 autres boulangers pâtissiers. Cette semaine, c’est l’effervescence pour toute l’équipe. En cette période, ils font environ 350 galettes par jour. Il a fallu six mois pour mettre au point la recette idéale. Il faut beaucoup de beurre pour obtenir une frangipane généreuse. De bons ingrédients et quelques astuces. Hervé chauffe ce mélange pour obtenir la texture parfaite. Il reste à ajouter les œufs, la poudre d’amande, la crème pâtissière et un soupçon de rhum. "Il ne faut pas que ça soit trop alcoolisé, il faut que ça soit parfum", confie-t-il. Après 50 minutes de cuisson, le résultat est là. À Château-Renault, le boulanger a ses habitués et ce titre attire de nouveaux clients. Il faut compter trois euros la part pour la déguster et peut-être garder un souvenir de cette championne des galettes. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély