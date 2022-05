Les secrets de la traditionnelle broderie bretonne

Les costumes traditionnels, symbole de la Bretagne, sont richement brodés de fils et de perles. Ils illuminent chaque été les rues de Quimper lors du festival de Cornouaille. Au Cercle celtique de Combrit (Finistère), on profite de l'hiver pour faire l'inventaire des costumes. "Je trouve ça magnifique, ça brille, c'est comme les princesses", s'émerveille Marie-Rose Duval. Si elle est aussi fière, c'est parce que chaque tenue demande des heures de travail. Les brodeuses jouent des aiguilles avec précision. Elles enfilent les perles minuscules l'une après l'autre jusqu'à ce que, de fil en aiguille, les tissus prennent vie: "la difficulté c'est la régularité, la tension du fil et du tissu en même temps". Avant de coudre le premier point, il faut dessiner chaque détail sur papier. La création de tenue est un travail d'équipe où chaque personne a sa spécialité. Ce petit bout de Bretagne au Finistère est aussi réputé pour sa dentelle, le picot bigouden, un autre travail d'aiguille réalisé au crochet. Voilà un patrimoine qui n'est pas prêt de disparaître et que les Bretons continuent d'arborer fièrement pour les grandes occasions. TF1 | Reportage T. Lagoutte, J. Denniel