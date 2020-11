Les secrets de la vraie quiche lorraine

À Metz (Moselle), la quiche lorraine est un plat incontournable en famille ou entre amis. Sous un beau crachin d'automne, Philippe Bonhomme est allé acheter les ingrédients au marché dont les œufs chez une éleveuse de poules en plein air et deux belles tranches de lard. Un peu plus loin, c'est la fromagère, Cathy, qui lui fournit la crème et sa recette de quiche. En cuisine, Philippe commence par faire la fameuse migaine. Pendant qu'il découpe le lard, Lydie prépare la pâte brisée. Les lardons passent quelques minutes à la poêle avant d'être mélangés à la migaine. Il ne faut rien de plus pour faire une vraie quiche lorraine. Il faut ensuite la cuire 30 minutes au four. Pour contrebalancer le côté crémeux, Philippe conseille de prendre un vin blanc sec et légèrement acide. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.