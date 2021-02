Les secrets des bugnes lyonnaises

Légèrement dorées et habillées d'un nuage de sucre glace, les bugnes lyonnaises sont les stars des vitrines en février. Dans la pâtisserie "A La Marquise" à Lyon (Rhône), le secret de cette gourmandise est bien gardé depuis le XIXe siècle. "Si vous voulez qu'elle soit croquante, il faut forcément qu'elle soit fine", confie Mireille Salles, pâtissière. Il faut savoir que la tradition des bugnes remonte à la Rome antique. Elle serait arrivée à Lyon avec les marchands italiens. Pour épuiser les provisions d'œufs et d'huiles qui ne pouvaient se conserver pendant les 40 jours de carême, les familles préparaient cette spécialité croquante. Aujourd'hui, c'est une grand-mère et sa petite fille qui mettent la main à la pâte avec une recette de bugnes lyonnaises moelleuses. Œufs, beurre, lait, sucre, farine, levure, et une cuillère à soupe de rhum sont les ingrédients de base. Il faut ensuite laisser reposer la pâte au moins une heure avant de l'étaler. Ensuite, un petit aller-retour dans l'huile bouillante, un peu de sucre glace et elles sont prêtes !