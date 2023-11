Les secrets des meilleures crêpes de France

Des crêpes, nous savions tous en faire, mais peut-être pas comme ça. On vise l'excellence, alors quel est leur secret ? "Tout le travail est dans le geste. On ne devient pas crêpier comme ça du jour au lendemain" ; "Oui, on a tous un secret, on ne vous dira pas". Jérémy Le Gall, lui, nous en dit un peu plus : "Il faut du lait entier et beaucoup d'amour. Je pense que c'est le secret d'une bonne crêpe". Stéphane est le dernier à avoir gagné le concours. Cette année, pour garnir sa galette, il prépare une farce de Saint-Jacques. Les juges, eux aussi, ne rigolent pas. Le temps est compté. Dans la salle d'à côté, des chefs et des personnalités bretonnes attendent les crêpes au tournant. Et pourtant, parmi les quatorze candidats, ils sont quasiment tous Bretons. Il y a quand même Thierry, venant d'Alsace, qui a apporté une autre vision de la crêpe. Mais au final, ce sont quand même les Bretons qui gagnent. Avec Jérémy, c'est donc l'astuce de l'amour et de la gourmande qui triomphe. Il n'y a plus qu'à célébrer ça avec une coupe de cidre forcément. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau, M. Briens