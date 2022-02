Les secrets des passages couverts de Paris

Notre traversée débute au Palais royal, dans le passage des deux pavillons, le plus petit de Paris. Sur le chemin du Grand Boulevard, on entre de suite dans la galerie construite en 1823 : 180 mètres d'élégance et de raffinement. On y déambule la tête levée pour la verrière et les décorations inspirées de l'Antiquité, ou la tête baissée pour ses mosaïques presque intactes. Au Bougainville, on s'y retrouve entre habitués. Plus insolite, la librairie au bout de la galerie était autrefois un cabinet de lecture : repère des célébrités du quartier. Plus loin, à l'abri de la fureur et du bruit, dans le passage des Panoramas. Passé de la rue Montmartre, au théâtre des boulevards, les pieds au sec, c'était il y a un siècle un luxe prisé, mais risqué. En effet, c'était le paradis des voleurs à la tire. Juste en face, dans le passage Jouffroy, découvrons l'ancien estaminet chantant. Un cabaret qui voyait défiler au milieu des magnifiques miroirs les riches notables parisiens et les prostituées de l'époque, surnommées les cancaneuses. TF1 | Reportage G. M. Dupont, T. Marquez