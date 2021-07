Les secrets des petits farcis niçois

Sur le marché de la Libération, certaines invitations résonnent comme autant de tentations. De nombreuses spécialités sont cuisinées sur place chaque matin. Parmi elles, il y a bien sûr les petits farcis. Pour eux, les Niçois se relèveraient la nuit. "Les farcis, c'est la vie", lance un amateur. L'appel du poivron est irrésistible même de bon matin. Dans l'arrière-pays, on cultive les légumes dans les règles de l'art. Pour Pierre, l'agriculture biologique est une évidence. Pour son amie Yvonne, passionnée de cuisine, c'est une bénédiction. Des plats de son enfance, Yvonne en a gardé le goût des légumes. L'été, elle a l'embarras du choix entre oignons, courgettes et aubergines. Pour elle, le goût est la priorité. Pierre travaille aussi en 100 % bio dans son autre potager. Là, les fleurs de courgettes poussent en l'air, le basilic et les tomates sont en pleine forme. Ces légumes cueillis à maturité sont délicieux en gratin ou en ratatouille, mais Yvonne a un faible pour les farcis, car elle aime aussi la bonne viande. Elle nous partage sa recette traditionnelle.