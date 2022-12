Les secrets des presqu'îles bretonnes

Ces deux kilomètres de roches ont toujours intrigué les visiteurs. Observez bien les contours de la presqu'île Renote. Les touristes, eux, sont inspirés, et peut-être même un peu enivrés par l'air breton. Son secret ? Elle ne compte qu'une seule habitante. À marée basse, la plage se transforme en garde-manger. On y découvre une vingtaine d'algues comestibles... et pas mauvaises. Parmi les mystères des presqu'îles bretonnes, il en est un qui fait parler. Un joli phare à damiers fait l'objet de débats sans fin. La tour se trouve pile entre Tudy et la commune d'en face, Loctudy. Une crêperie, elle, fait l'unanimité. Le commerce est connu pour ses galettes au beurre salé et pour son serveur, Tudy. Nous prenons ensuite la mer pour notre ultime escale. Dans les entrailles de Crozon se trouve l'antre du Souffleur, une grotte vivante. Serge et Jean-Marie font partie des rares à pouvoir pénétrer dans cette cavité naturelle. Quand on arrive au bon moment, les vagues rentrent et poussent l'air. Au bout d'un moment, celui-ci va ressortir en faisant un souffle. Puissance des courants et vents tétûs font partie du charme de ces presqu'îles méconnues... les surprises d'une Bretagne cachée. TF1 | Reportage Q. Fichet, A. Janssens, T. Lagoutte