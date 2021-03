La soupe aux choux

Il y a 40 ans, le film "La soupe aux choux" rendait hommage à ce bon plat de l'hiver. Sur le marché de Plougastel-Daoulas, les choux sont partout en cette saison. "Vu le temps qu'il fait, les gens sont assez portés sur les soupes actuellement", a affirmé un habitué. Stéphane Michel est à la recherche du chou parfait pour sa soupe. En cuisine, le chou frisé est d'abord coupé en quart, avant de passer à la casserole. Il les ébouillante et les blanchit, de telle façon qu'on puisse enlever un peu l'amertume du chou. Cinq minutes plus tard, ce dernier est blanchi, mais reste ferme. Dans sa soupe, il met aussi des carottes, des oignons et de la poitrine de porc. Le tout, arrosé de bouillon de poule, sans oublier la petite touche personnelle de Stéphane, la saucisse. Il est bientôt l'heure de manger, le temps de raviver le feu et de voir arriver quelques curieux, affamés eux aussi. La soupe aux choux se boit et se mange également. C'est un plat culte qui rappelle de bons souvenirs, mais qui restera surtout, la vraie soupe des copains.