Les secrets des traboules de Lyon

Vous pensez avoir vu Lyon et la connaître. Mais avez-vous déjà poussé les lourdes portes de sa vieille ville ? Vous est-il arrivé de trabouler ? Derrière les façades, il y a d'abord des habitants comme Frédéric, qui au quotidien pour quitter son chez lui traboule. Cela signifie qu'il traverse sa cour et a le choix de sa sortie. Les traboules ont été construites au quatrième siècle pour permettre aux habitants des collines d'accéder au puits tout en bas de la ville. Au XIXe siècle, les traboules sont le théâtre d'un commerce. On y transporte la soie. Pendant la guerre, elles sauveront même des vie servant de refuge aux résistants. Aujourd'hui, leur histoire fascine les visiteurs. De la Croix-Rousse au Vieux Lyon, plus grand quartier Renaissance après Venise, il y aurait plus de 400 traboules. A noter qu'il s'agit d'un patrimoine abandonné après la guerre. Mais depuis les années 90, on rénove les cours et les passages. Un véritable trésor classé au patrimoine mondial de l'Unesco. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel