Les secrets du champagne "à l’ancienne"

C'est une cathédrale de bois rafraîchie à longueur de journée. Depuis plus d'un siècle, ce champagne est élaboré dans ces fûts parfaitement alignés. Pas de cuves en inox, uniquement du chêne. Entretenir ce trésor est un art ancestral pour Nicolas Jaeger, chef de cave depuis seize ans. Seules cinq maisons élaborent encore leur champagne dans des tonneaux. Selon son âge, un fût produira un vin différent de celui de son voisin. Une quête des plus beaux raisins de champagne issus des meilleures parcelles. Un savoir-faire qui se transmet depuis quatre générations dans cette famille. Il y a seize ans, le père de Nicolas, Jean-Pierre Jaeger, lui cédait sa place. Aujourd'hui encore, il veille sur lui. "C'est une grande fierté", lance-t-il. Plus d'un million de bouteilles sont stockées dans cette cave à 18 mètres de profondeur. Certaines dorment ici depuis des dizaines d'années. Une durée exceptionnellement longue pour un champagne vendu entre 35 et 500 euros la bouteille. La plus vieille date de 1928. Elle sera ouverte en famille quand elle aura 100 ans. TF1 | Reportage M. Debut, G. Vuitton